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Bilim / Teknoloji

Astronotlar, Crew Dragon kapsülünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçti

31 Mayıs 2020 21:46

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlarını taşıyan uzay aracı Dragon'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendiği bildirildi. Astronotlar Crew Dragon'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na sorunsuz bir şekilde geçti.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA'nın Crew Dragon uzay aracı, ISS'e kenetlendi. SpaceX, resmî sosyal medya hesabından, "Kenetlenme doğrulandı" ifadeleriyle duyurdu.

Özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlı uzay aracı olma özelliğini taşıyan Crew Dragon, Doug Hurley ve Bob Behnken adlı iki astronotu taşıyor. Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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