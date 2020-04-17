Astronot Nespoli'den Koronavirüs günlerinde evde kalanlara tavsiyeler

Paolo Nespoli, uzun süreliğine uzay görevine giden en yaşlı astronot. Nespoli, 3 kez uzaya çıktı, toplamda 313 gün kaldı. İtalyan astronot Nespoli, yeni tip Koronavirüs'ün tüm dünyaya yayıldığı ve insanların kendisini evde sosyal izolasyona aldığı günlerde onlara karantina tavsiyelerini anlattı.

BBC Türkçe’ye karantina tavsiyeleri veren İtalyan astronot, uzay aracının içerisinde güvende olduğunu düşünerek ruh sağlığını koruduğunu söylüyor, “Dışarıda olsaydım, ölürdüm” diyor. Bir rutin oluşturmanın önemini vurgulayan Nespoli, NASA’nın ufak bir alanda çok sayıda insanın etkili bir şekilde çalışması ve iletişim kurması için önerilerini de anlattı.

Dünyaya dair özlediği şeyleri hatırlamamaya çalıştığını ifade eden Nespoli, bulunduğu alanda gerçekleştirebileceği fırsatlara odaklandığını söylüyor.

Uzaya ikinci yolculuğu sırasında annesini kaybeden astronot, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sevdiklerinin cenazelerine katılamayanlara da acılarını hafifletmek için tavsiyeler verdi.