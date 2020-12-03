Astronomlar, Samanyolu'nun en net üç boyutlu haritasını çıkardı
03 Aralık 2020 15:25
Astronomlar, Samanyolu galaksisinin şu zamana kadar olan en net üç boyutlu haritasını hazırladı. Bu haritanın galaksi ve evren üzerinde çalışmalarda bir çığır açabileceği düşünülüyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, geniş çaplı elektronik harita Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Gözlemevi'nden alınan verilerle hazırlandı. Haritada, astronomların güneş sisteminin hızlanmasını ölçmek ve galaksinin hacmini hesaplamak için yeterli detay bulunuyor.
Haritadan alınan verilerle, güneş sisteminin nasıl oluştuğu ve zamanın başlangıcından bu yana evrenin ne kadar genişlediğinin tespitinin yapılabileceği düşünülüyor.
Yeni harita, galaksinin merkezindeki kara deliğin Dünya'ya uzaklığının 25 bin 800 ışık yılı olduğunu gösterdi. Uluslararası Astronomi Birliği, 1985'te bu mesafeyi 27 bin 700 ışık yılı olarak kabul etmişti.