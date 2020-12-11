Astrazeneca ve Sputnik-V'yi geliştiren Gamaleya Enstitüsü, aşılarının kombinasyonunu deneyecek

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Rusya'nın tescillenen Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü, Astrazenaca ile işbirliği içinde aşınlarını birleştirmenin bağışıklığı artırıp artırmadığını test etme kararı aldı.

Gamaleya Enstitüsü, 2 hafta önce kokteyl dozu denemeyi Astrazeneca'ya teklif etmiş ve sonuçların tekrar aşılamalar için önemli olabileceğini dile getirmişti.

Astrazeneca'dan bugün yapılan açıklamada, "İki adenovirüs bazlı aşı başarılı bir şekilde bir şekilde karıştırılabilir mi öğrenmek için yakın zamanda çalışmalara başlayacağız" denildi.

Astrazeneca, aşı kombinasyonunun aşıyla mücadele de ek bir yaklaşım imkanı oluşturabileceğini ifade etti.