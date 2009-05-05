Astımı dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor

Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, büyük şehirlerdeki hava kirliliğine ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine bağlı olarak görülme sıklığı sürekli artan astımı, uygun tedavi ile kontrol altına almanın mümkün olduğunu bildirdi.



Gemicioğlu, 5 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kronik bir solunum yolu hastalığı olan astımın tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediğinin tahmin edildiğini belirtti.



Astım tedavisinde karşılaşılan en büyük problemin, kronik seyri nedeniyle astımın yol açtığı sıkıntılara zamanla alışan hastaların doğru tedaviden uzaklaşması olduğunu kaydeden Gemicioğlu, büyük şehirlerdeki hava kirliliğine ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine bağlı olarak görülme sıklığı sürekli artan astımı, uygun tedavi ile kontrol altına almanın mümkün olduğunu vurguladı.



Türkiye'de bulunan 4 milyon astım hastasının yalnızca yüzde 1,25'inin hastalığını tam olarak kontrol altında tutabildiğini belirten Gemicioğlu, şöyle devam etti:



"Bu yıl tüm dünyada 'Astımınızı kontrol edebilirsiniz' temasına vurgu yapılıyor. Astım doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık. Ancak ne yazık ki bu konuda hastalar yeterli bilgiye sahip değil. Sorunsuz bir hayat geçirebileceğini bilmeyen hastalar hekime başvurmakta gecikiyor."



‘Bilgilenmek önemli’



Gemicioğlu, astımın özellikle çocukluk dönemlerinde daha sık görüldüğünü belirterek, erişkinlerde iş gücü, çocuklarda ise okul devamlılığında azalmaya neden olan bu hastalık için başta hastalar olmak üzere hasta yakınları, hastane personeli ve eczacıların bilgilendirilmesinin önemine işaret etti.



Yapılan araştırmalara göre astım hastalarının yüzde 80'inin günlük yaşamlarında astım nedeniyle sıkıntı çektiğini belirten Prof. Dr. Gemicioğlu, "Astımlarından yakınan bu kişilerin yüzde 43'ü hastalıklarının kontrol altında olduğunu düşünüyor. Bu durum astımın kronik seyri nedeniyle hastaların yakınmalara alışmasından kaynaklanıyor" görüşünü aktardı.



Özellikle bahar mevsiminde hastaların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Gemicioğlu, astımı tetikleyen en önemli faktör olan ve bahar aylarında görülme sıklığı artan saman nezlesinin hastaların hayatını çekilmez hale getirebileceğini belirtti.



İlkbaharla birlikte polenlerin artışının, astım hastalarının kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu vurgulayan Gemicioğlu, özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı günlerde polenlerin arttığına dikkati çekti.



Gemicioğlu, polenlere alerjisi olan kişilere "Evde pencereleri fazla açmayın, otomobilinize polen filtresi taktırın. Mümkün olduğunca dışarıya az çıkın. Dışarıya çıkarken maske takmayı tercih edin" önerilerinde bulundu.



(AA)

