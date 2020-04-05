Astım ve epilepsi hastası 22 yaşındaki genç Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Astım ve epilepsi hastası 22 yaşındaki Seyfullah Yılmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’nin bütün illeri dahil dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenler arasında 22 yaşında bir genç de bulunuyor. Anadolu Efes Spor Kulübü, 22 yaşındaki taraftarı Seyfullah Yılmaz’ın Koronavirüs neden iyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz’ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik… Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz."

Yılmaz'ın kronik astım ve epilepsi hastası olduğu belirtildi.