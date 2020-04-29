Astım hastaları Covid-19 günlerinde ne yapmalı?

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Reha Cengizlier, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde astım hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları dikkat çekti. Cengizlier, “Astımlı hastalar Covid-19 genel korunma önlemlerine de çok dikkat etmelidir. Temizlik için astım atağını tetikleyebilecek keskin kokulu deterjanlar yerine bol su ve sabunla sık sık el yıkama şarttır. Maske ve eldiven kullanarak enfeksiyondan korunmaya da önem vermek gerekir.” Uyarısında bulundu.

Cengizlier Yetkinreport’ta kaleme aldığı yazıda, “Astım atağı başladığında; önceden verilen eğitimle evde tedavinin nasıl yapılacağı biliniyorsa hemen başlanır. Sprey şeklinde nefes yolu ile alınan ölçülü doz ilaçların dozu artırılır. Nefes açıcı amaçla ve sadece gerektiğinde kullanılan ilaçlar eklenir. Yine de kötüleşme olursa; doktoru ile görüşerek onun yönlendirmesine göre acile gidilir. Bu ortamda da mümkün olduğunca sprey formunda ilaçlar kullanılmalıdır. ‘Nebulizer’ denen elektrikli, sıvı ilacı buhar yapıp nefesle veren cihazları kullanmamak gerekir. Ancak bu kararları doktor verecektir.” İfadesini kullandı.

Cengizlier, Covid-19 nedeniyle ilaçların kesilmemesi gerektiğini de vurguladı.

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