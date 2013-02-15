Asteroid dünyayı 'teğet' geçecek



Astronomlarca ''2012 DA14 ''olarak adlandırılan, olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki asteroid bugün dünyayı adeta ''teğet'' geçecek.

Yeryüzü ile arasında sadece 27 bin 500 kilometre kadar bir mesafe kalacak olan asteroid, yeryüzüne Dünya yörüngesindeki suni uydulardan bile daha çok yaklaşacak.

Planetary Society adlı bilimsel kuruluşun Üs Yöneticisi Bill Nye, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada 27 bin 700 kilometrelik mesafenin Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde sadece 15 dakikalık bir zaman diliminin temsil ettiğini belirterek, asteroidin 15 dakika kadar daha önce gelmiş olması durumunda çarpışmanın kaçınılmaz olacağına dikkati çekti.

Astronomlar, genişliği 45 metre olan asteroidin Dünya'ya en yakın konumuna, TSİ 21.24'te Endonezya üzerindeyken geleceğini belirtiyor. Asteroid havanın açık olması durumunda karanlıkta dürbün yardımıyla gözlenebilecek.

Asteroid 22 Şubat 2012'de, İspanya'nın güneyinde, Granada kenti yakınında bulunan, yerden 1700 metre yükseklikteki La Sagra Gökyüzü Araştırma adlı gözlemevince belirlendi.

Asteroidi gözlemleyen astronomlardan Jaime Nomen yaklaşık 1 yıl önce asteroitin bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, ilk hesaplamaların, Güneş etrafındaki dönüşünü 366,24 günde tamamlayan astroidin yörüngesinin Dünya'nınkine çok yakın olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Astronomların yaptığı hesaplamalara göre Dünya'nın çekim gücünün asteroitin yörüngesini kaydırarak Güneş'e yaklaştıracak olması nedeniyle asteroid ancak 100 yıl kadar sonra tekrar Dünya'nın yakınından geçecek.