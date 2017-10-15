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Kültür-Sanat

Asterix kapak illüstrasyonu 1.4 milyon Euro'ya satıldı

İllüstrasyonun, 180 bin ilâ 200 bin Euro arasında alıcı bulması bekleniyordu

15 Ekim 2017 19:26

Klasik çizgi roman serisi Asterix’in orijinal kapak illüstrasyonlarından biri 1.4 milyon Euro'ya satıldı.

Serinin yaratıcıları Albert Uderzo ve Rene Gosciny imzalı Asterix Galya Turu (Le Tour de Gaul) kapak resmi, Paris’te Drouot Açık Arttırma Evi tarafından cuma günü arttırmaya çıkarıldı. 180 bin il"a 200 bin Euro arasında bir fiyata satılması beklenen illüstrasyon, 1.4 milyon Euro'ya alıcı buldu.

İlk olarak 1965 yılında albüm olarak yayınlanan hikâye, kurnaz bir kahraman olan Galya’lı Asterix ile iştahlı arkadaşı Obelix’in Fransa seyahatlerini anlatıyor.

Galya Kalkanı adlı bir başka Asterix kapak illüstrasyonunun ise 1.2 milyon Euro’ya satıldığı duyuruldu.

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