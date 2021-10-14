Assos Dayanışması: 2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor

Tarihi Assos Antik Kenti’ne ‘kaya ıslahı’ gerekçesiyle iş makinelerinin girmesi bölge halkının ve çevrecilerin büyük tepkisine neden oldu.

Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayına katılarak yaşananları anlattı. Tüzün, “Bu dünya kültür mirası sayılacak 2600 yıllık bir yere yapılacak şey mi? Kültür Bakanlığı’nın yapması gereken ihaleyi Köylere Hizmet Götürme birimi yapınca ortaya doğa katliamı çıktı." dedi.

Cem Tüzün şu ifadeleri kullandı.

Assos Antik kenti denizden oldukça yüksek bir uçurumun tepesindeki dağın tepesine kurulmuş bir antik şehirdir. Arkeolojik buluntulara sahiptir ve 2600 yıl boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir yerdir. Son 30-40 yıldır özellikle turizmin başlamasıyla birlikte buralara gelen vatandaşlar Assos Antik Limanına ulaşmak istediler. Assos’ta ilk bulunduğum yıllarda 2 kullanılabilir 3 de yıkık bina vardı şu an bir karış denize girilebilecek yer yok. Boş arazi kalmadı. Bütün araziler otel ve turizm tesisleri tarafından kaplandı. Behramkale köyünden Assos Antik limanına inmek için geçmişten beri var olan patika yol gittikçe genişletildi ve yalıyarı (yamaç) yaralandı. Yaralanan doğal kaya dokusu üzerinden zaman zaman yola ve otellerin çatısına kaya parçası düşmeye başladı. İnsanlar, tesisler ve araçlar için can güvenliği açısından tehdit yaratıyordu. Valilik, AFAD’a görev vermiş. Merkezi Trabzon’da olan özel bir firmaya rapor hazırlatmış.

“Bu işi Bakanlık yapmalıydı”

Kaya düşmesini engellemek için ihale açıldı. Assos Antik Kenti ve Antik Liman birinci derece arkeolojik koruma alanıdır. Bu kadar mühendislik çözümü gerektiren bir yeri Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapabilirdi ama bu çalışma Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kaymakamlık tarafından görevlendirilen memur üyeleri dışındaki ihale encümenindeki muhtarların ortalama eğitim seviyesi ortaokul. Eğitim seviyesi ayıp değil ama dünya kültür mirasının en önemli birleşenlerinden biri olan, gözümüz gibi bakmamız gereken bir mirasa yapılacak bir müdahaleye bu eğitim seviyesiyle müdahale etmek başlı başına yanlıştır.

“İnsanı korumak için doğayı yok etmek”

Assos Antik Kenti’ne denizden baktık ve gözlerimize inanamadık sanki orada bir taş ocağı vardı. Dağın içerisinden geçecek bir otoyol yapıyorlar gibi bir halleri vardı. Yalıyarı yok edilmiş. Çalışma bittiğinde 12 bin metrekarelik de otopark alanı yapılacakmış biz bunu duyunca şok olduk. Orası arkeolojik sit alanı. Buranın doğal ve arkeolojik koruma kararının alınma sebebi insanların tahrip etmesine karşı ama şimdi göz yumulan sınırlar zorlanarak yapılan yapılar ve bu yapıların ticari faaliyetlerin güvenliği açısından doğa ortadan kaldırılıyor. Doğayı ve arkeolojik siti insanlara karşı korumak gerekirken insanları korumak için doğayı yok etmek gibi bir yöntem seçilmiş oluyor. Burada ciddi bir katliam var kazının durdurulması gerekiyor.