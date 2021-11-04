Assos’da kaya ıslahı çalışmalarının durdurulması için dava açıldı

Assos’ta yapılan “kaya ıslahı” projesiyle ilgili dava süreci başlatıldı. Çalışmanın durdurulması istemiyle açılan davada, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararının iptali talep edildi.

Gazete Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre, Assos Antik Liman Mevkii'nde tepkilere yol açan çalışmalara ilişkin Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun verdiği olumlu raporun iptali için dava açıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları Grubu tarafından açılan davada, Antik Liman bölgesinin, kaya düşmesi nedeniyle bölgede yapılan kaya ıslahı çalışmaları kapsamında alana giriş-çıkışlar kapatıldığı, ilgili idareler tarafından yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği hakkında herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığı vurgulandı.