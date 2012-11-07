Assassin’s Creed III, 3,5 milyon adet sattı!

Ubisoft, geçen hafta oyunseverlerle buluşan Assassin’s Creed III'ün ilk haftasında 3,5 milyon adet sattığını duyurdu.

Şirket bununla beraber Assassin’s Creed III’ün bir önceki oyunu olan Assassin’s Creed: Revelations'a oranla satışlarda yüzde 100 oranında bir artış görüldüğünü belirtti. PlayStation 3 ve Xbox 360 için geçen hafta oyunseverlerle buluşan oyun henüz PC ve Nintendo Wii U platformu için satışa sunulmadığı açıklandı.

PC ve Nintendo Wii U platformları için de satışa sunulmasıyla beraber söz konusu bu oranların daha da artacağı tahmininde bulundukları ifade edildi.

Assassin’s Creed III'ün, PC için 20 Kasım’da ve Nintendo Wii U için 30 Kasım’da oyunseverlerle buluşacağı bildirildi. Ubisoft, bunun dışında mali yılın ilk yarısında 279,2 milyon euro net satış elde ettiğini de kamuoyuna duyurdu. Şirketin geçen yıl elde ettiği net satış rakamı ise 248,5 milyon euro olarak belirtildi.