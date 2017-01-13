Assange’den ABD’ye iade şartı

Eski asker Chelsea Manning ABD ordusunun Irak ve Afganistan'daki bazı hatalı faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri Wikileaks sitesine sızdırdığı için 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

O dönem adı Bradley Manning olan eski asker daha sonra kadın kimliği ve Chelsea adını almıştı. Casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla mahkûm olan Mannig şu an Leavenworth Askeri Hapishanesi'nde yatıyor. Ancak Leavenworth hapishanesinde sadece erkek mahkûmlar kalıyor.

ABD'li medya kaynakları Manning'in birçok kez intihara kalkıştığını haber veriyor.

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada William Assange'ın ABD'ye koşullu olarak geri dönebileceği belirtildi. Açıklamada "ABD Adalet Bakanlığı'ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına rağmen Obama, Mannig'i affederse Assange ABD'ye iade edilmeyi kabul edecektir” ifadelerine yer verildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 45 yaşındaki Avustralyalı Julian Assange dört yıldan fazla bir süre önce Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Wikileaks'in kurucusu hali hazırda burada yaşıyor.

İsveç'te hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla dava açılan Assange İsveç’e iade edilmekten korkuyor. Zira İsveç'e iade edilmesi halinde ardından ABD'ye gönderilmesi ihtimali de söz konusu.

ABD medyası kısa süre önce Başkan Obama’nın görevi Donald Trump'a devretmeden önce Mannig’in cezasını indirebileceğine dair haberler geldiğini duyurdu. Hukuk çevrelerine dayandırılan ilgili haber NBC televizyonunda yer aldı.

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DW/dpa, MK/HT