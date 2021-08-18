"Aspirin, meme kanseri tedavisinin bir parçası olabilir"

Aspirin, meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak deneniyor. Araştırmacılar, ucuz ve yaygın olarak bulunan aspirinin, hastalarda immünoterapi ile birleştirildiğinde işe yarayabileceğini umuyor.

Yardım kuruluşu Breast Cancer Now tarafından finanse edilen denemede, aspirinin tümörleri immünoterapiye daha duyarlı hale getirip getiremeyeceği test ediliyor.

Avrupa'daki en büyük kanser tedavi merkezlerinden Christie NHS Vakfından Dr. Anne Armstrong tarafından yönetilen araştırmada, hastalar kemoterapi tedavisi almadan önce hem aspirinli hem de aspirinsiz antikor ilacı deneyecek.

Armstrong, "Aspirin gibi bir ilacın kullanımını denemek heyecan verici. Çünkü çok yaygın ve üretilmesi ucuz. Araştırmalarımızın, meme kanserini tedavi etmek için güvenli bir çözüm sunabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Breast Cancer Now Direktörü Dr. Simon Vincent, “İngiltere'de her yıl meme kanseri teşhisi konan 8 bin kadın, sınırlı tedavi seçenekleriyle karşı karşıya. Bunu acilen değiştirmemiz gerekiyor" dedi.