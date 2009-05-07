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Kültür-Sanat

'Aspendos Opera ve Bale Festivali' başlıyor

16. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 10 Haziran – 3 Temmuz 2009'da sanatseverler ile buluşacak

07 Mayıs 2009 03:00


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 16. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali bu yıl, 10 Haziran – 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak.

Türkiye’nin kumsalı, denizi ve tarihi dokusu ile gözde turistik bölgelerinden Antalya’da bulunan 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, yalnız Anadolu’nun değil, tüm Avrupa ve Kuzey Afrika Roma tiyatroları içinde dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosu olmasıyla ve olağanüstü akustiği ile ünlüdür.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olan “Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali”, The Independent Gazetesi’nin yaptığı araştırmada dünyanın en iyi 10 festivali arasında yer almış, dünyadaki tüm festivalleri mercek altına alan Festspiele Magazin tarafından, 2005 yılının en iyi festivallerinden ilk 10 festival arasında gösterilmiştir.

Bu yıl 10 Haziran – 3 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılacak 16. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde; Ankara Devlet Opera ve Balesi “Aida” Operası ve “Giselle” Balesini, İstanbul Devlet Opera ve Balesi “Carmen” Operasını, Prag Devlet Operası “Tosca” Operasını, Antalya-Mersin Devlet Opera ve Baleleri “Carmina Burana” Balesini, İzmir Devlet Opera ve Balesi “Romeo & Juliette” Operasını sahneleyecekler. Festivalin kapanışı; Türkiye’nin tek çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın vereceği “Sihirli Film ve Dans Müzikleriyle Yolculuk” adlı konser ile yapılacak.

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali bu güne kadar, The Royal Ballet, Zurich Ballet, Deutsche Oper Berlin, Prague State Opera & Ballet, Mariinsky Theatre - Kirov Ballet, The Rome Opera & Ballet gibi dünyanın önde gelen topluluklarını konuk olarak festivalde ağırlamıştır.

Opera ve bale sanatları, ortalama 5.000 seyirci kapasiteli bu tiyatronun görkemine en uygun sahne sanatlarıdır. Çağdaş Türkiye’nin tanıtımına katkı veren 16. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, sizleri; sıcak yaz akşamlarında sanatın dil, din, ırk ve sınır tanımayan yapısı ile bu büyülü atmosferi yaşamaya davet ediyor.

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