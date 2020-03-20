Serbest muhasebeci mali müşavirlerden bakanlık önünde 'Koronavirüs' eylemi: 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle “Beyanname ve bildirgelerin ertelenmesini” istedi. “Muhasebeci ve mali müşavirlerin hayatı tehlikede, ölmek istemiyoruz” yazılı pankartla bakanlık önüne gelen ASMMMO üyelerinin basın açıklamasına izin verilmezken 4 üye gözaltına alındı.

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’in, ASMMMO Başkan Yardımcısı Nurali Keleş ve iki üyenin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü ve ardından da ifadelerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

"Bir milyon kişiyi ilgilendiriyor"

ASMMMO Başkanı Ali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün 120 bin kişilik meslek camiasının çığlığını duyurabilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir açıklama yapmak istedik. Bütün etkinlikler, bütün organizasyonlar ertelenirken ne yazık ki aileleriyle birlikte bir milyon kişiyi ilgilendiren beyannameler ertelenmedi. Mağdur olan meslek camiamızın sesinin duymayanlar, hem basın aracılığıyla hem dilekçelerimizle erteleme taleplerimizi duymayanlar ne yazık ki şu an da taleplerimizi duymamıştır” dedi.

"Bizler çalışmaya devam ediyoruz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz ise yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını nedeniyle beyanname almaması gerekir. Sözde vergi dairelerini kapattılar ama bizler yani mali müşavirler çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık, belgeleri dijital ortamda göndermemizi ve çalışmaya devam etmemizi istiyor. Beyanname ve bildirgelerin ertelenmesi istiyoruz” diye konuştu.

"Derhal serbest bırakılsınlar"

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, gözaltına alınan üyelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Maliye Bakanlığı önünde Anayasal hakkını kullanan haklı taleplerimizi dile getiren odamız yöneticileri gözaltına alınmışlardır. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.