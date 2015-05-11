'Asmayalım da besleyelim mi' diyen Evren de, Deniz Gezmiş'lere idam veren general de boğularak öldü!

12 Eylül darbesi ile onlarca kişinin ölümününe neden olan, darbe sonrası idamları "Asmayalım da besleyelim mi" diyerek savunan Kenan Evren ile Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a idam kararı veren Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Ali Elverdi'nin ölümlerindeki benzerlik dikkat çekti.

12 Eylül 1980 darbesinin lideri Evren'in son günlerinde yatağından düşerek kalçasını ve kolunu kırdığı, iyileşme sürecindeyken yediği yemeğin akciğerine kaçması üzerine boğularak öldüğü ortaya çıktı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı idam kararını veren Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Başkanı Ali Elverdi de, yediği yemek nefes borusuna kaçınca solunum yetersizliğinden ölmüştü.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını veren Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin başkanı emekli Tuğgeneral Ali Elverdi'nin büyük oğlu İskender Elverdi babasının ölümün ardından hastalığını şöyle anlatmıştı:

"1982’de MS hastalığına yakalandı. Zaten o tarihten bu yana da inzivai bir hayat sürdü. Hızlı bir gelişimle ilerledi hastalığı. Yürüyemiyor, elleri tutmuyor, konuşamıyordu. Son haftayı da yutkunma güçlüğüyle geçirdi. Zaten ölümünün nedeni de bu. Bakıcının anlattığına göre her şey normal giderken, yutkunma zorluğundan dolayı yaşamını yitirmiş. Çok yoğun tehdit almıyordu. Bizlere yansıyan, bizi hedef alan bir tehdit ise hiçbir zaman olmadı. Zaten üzerinden çok zaman geçti. Düşünün 1972’de mahkeme başkanlığı yaptı. 1974’te emekli oldu. Milletvekili seçildi. 1980 ihtilali ile milletvekilliği son buldu. Sonra da hastalığa yakalandı.”

İdamlardan pişmanlık duymamışlardı

İşkence, idamlar ve yasaklarla onlarca kişinin hayatını kaybettiği 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren, 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşı büyütülerek asılmasını da içeren idamları savunurken dile getirdiği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözleriyle de tarihe geçmişti.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını veren Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanı emekli Tuğgeneral Ali Elverdi'nin büyük oğlu İskender Elverdi, babasının verdiği karardan hiçbir zaman pişmanlık duymadığını duyurmuştu.

İskender Elverdi, 20 Nisan 2010'da yapılan babasının cenaze töreninde,“Bir karar verildi. Değerlendirmesini tarih yapacaktır. Mutlaka üzülmüştür olanlara, ama karar birçok hukuki boyuttan geçti” diye konuşmuştu.