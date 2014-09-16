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Yaşam

Asmalımescit'te parçacık fiziği ile sihirbazlığı buluşturan okul

Hayat Bilgisi Okulu’na, üniversite sonrası kısa süreli eğitim ihtiyacını karşılamak isteyen her yaştan meraklı insanın sınavsız katılabilir

16 Eylül 2014 17:28

Hayat Bilgisi Okulu, 22 Eylül 2014 tarihinde sonbahar dönemini başlatıyor. Şubat 2014'te ilk olarak kapılarını açan Hayat Bilgisi, üniversite sonrası kısa süreli eğitim ihtiyacını karşılamak isteyen öğrencilerini bekliyor. Her yaştan meraklı insanın sınavsız katılabileceği Hayat Bilgisi'nde dersler 4 ve 8 hafta. Okula benzemeyen okulda parçacık fiziğinde sihirbazlığa, menajerlikten 21. yüzyılda siyasete kadar çok sayıda ders büyükleri bekliyor. 

Hayat Bilgisi’nde; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Genel Müdürü Özalp Birol’dan tarihçi-akademisyen Hakan Erdem’e, televizyoncu Nuri Çolakoğlu’ndan sihirbaz Kubilay Tunçer'e kadar, kendi alanlarında yetkin ve tanınmış isimlerin eğitmenliğinde, kültür endüstrisi – kültür – yaşam kültürü alanlarında birçok değişik başlıkta dersler ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Tüm etkinlikler, Hayat Bilgisi’nin İstanbul Tünel - Asmalımescit’teki merkezinde gerçekleştiriliyor. İstanbul’da hayatın en canlı şekilde aktığı mekanlardan birinin seçilmesi de, Hayat Bilgisi’nin ortaya koyduğu yeni konsept ve hedefi destekler nitelikte.

Hayat Bilgisi kurucu ortaklarından Cem Akaş, yeni dönemde hayata geçirecekleri hedeflerle ilgili olarak “Şubat ayında derslere başladığımız Hayat Bilgisi Okulu'nun gördüğü ilgi açıkçası bizleri de şaşırttı. İnsanların üniversite sonrası bu tarz eğitim alabilecekleri yerler çok sınırlı. Katılımcılara, eklektik bir yapıda, kültür endüstrisine yönelik ‘yoğunlaştırılmış ve içeriden’ mesleki dersler ve sanatlara, yaşama, içinde yaşadığımız dünyaya dair kültür dersleri sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, eğitimi veya mesleği ne olursa olsun, ‘yeni hayat’larına ilişkin ‘geçerli’ bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiren bir platform” şeklinde konuştu.

 

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