Asmalımescit No11 Otel'e 'Yeşil Anahtar' ödülü

Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan 'No11 Hotel and Apartments', çevreci politikalar ile turizm endüstrisinin küresel anlamda en prestijli çevrecilik ve sürdürülebilirlik ödülü 'Yeşil Anahtar'a layık görüldü.

No11 Hotel & Apartments kurucusu Ayşe Zeynep Sezerel, “Sürdürülebilir bir işletme yapısına yatırım yapmaya başlama hikayemiz 2019 yazı sonunda başladı. “7.kıta” temalı Istanbul Bienalinden çok etkilendim ve otelde yeni bir “Yeşil Temizlik, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Politikası” benimsemeye karar verdim ve bundan sonra otelin işleyişinde her şey değişti” dedi.

Sezerel, oteldeki uygulamaları şu şekilde anlattı:

“İşe önce tek kullanımlık tüm ürünleri kaldırarak başladık, odalardaki şampuan ve duş jellerini duvara monte kitler haline getirdik, plastik pipetler yerine buğday sapı kullanmaya başladık. Misafirlerimize havlu ve çarşaf değiştirmeden odalarının toparlanmasını talep edebilecekleri alternatifli temizlik kartları yaptık. Geri dönüşüm ünitelerimizi birden beşe çıkardık. Ama geri dönüşümden çok çöp çıkarmamaya önem vermek için misafirlerimizin kendi su mataralarını taşımaları halinde suyu, kahve maglarını taşımaları halinde kahveyi ikram edeceğimizi açıkladık. Istanbul bir sürü turist için bir alışveriş kenti ama çıkıştan sonra odalarda bırakılan alışveriş torbaları, geri dönüşümlü kağıt bile olsa, bizim için büyük bir sorun. Misafirlerimize katlanabilir alışveriş çantaları taşımalarını tavsiye eden bilgi notları hazırladık. Her an dünyayı düşünmeleri için ayna kenarlarına, tuvalet kağıtlıklarına küçük uyarılar yapıştırdık. Pahalı atık yönetimi sistemlerine gücümüz yoktu ama dolan her geri dönüşüm kutusu m3 olarak girebileceğimiz bir excel formülü yazarak şirket içi paylaşım dosyası açtık. Atığımızı ölçüp kişi başı oranını hesaplıyor, düzenli karbon ayak izi ölçümü yapıyoruz ki rakamları görüp azaltabilelim.

Boş duran terasımızda meyve sebze yetiştirmek bizi en çok heyecanlandıran proje, pandemi sebebiyle bahar ekimini planladığımızdan çok daha küçük gerçekleştirebildik ama hem insan gücü hem de iyi niyetimizle 2021 yazında kahvaltımızın sebze meyve ihtiyacının %yüzde 60'ıını terasta ekip biçmeyi hedefliyoruz.”