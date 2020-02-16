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Magazin

Aslıhan Turan o sözleri yalanladı

Arda Turan'ın eşi, medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi

16 Şubat 2020 17:04

Aslıhan Turan, Twitter'da bir parodi hesapta, "Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın" sözlerini yalanladı.

İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Turan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konsere eşi Arda Turan’la birlikte geldi. Bir çocuk sahibi çift bu özel gece öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

sözcü'nün haberine göre; Aslıhan Turan, bir parodi hesabın yaptığı paylaşımın haberleştirilmesi sonrasında “Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmiş ve bu gerçek olmayan haber uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

"Ben böyle bir cümle kurmam"

Turan kendisiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu açıklamayla ilgili soruya: “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da” şeklinde net bir yanıt verdi.

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