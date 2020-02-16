Aslıhan Doğan Turan’dan “Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” açıklamasına yalanlama

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, “Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” açıklaması yaptığı iddialarını yalanladı. Turan, “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da” dedi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konseri öncesinde eşi Selin İmer’le objektiflerin karşısına geçti. Şarkıcı “Eşimin Sevgililer Günü gibi günlere alerjisi olduğu için çok rahatım” dedi. Selin İmer ise “Biz bu tarz günleri kutlamıyoruz. Sevgiyi bir günle sınırlayıp kutlamak bana saçma geliyor” diye konuştu.