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"Aslıhan Doğan, Arda Turan ile karşılaşmamak için Paris'teki düğüne gitmedi"

Eski sevgililerin düğün vesilesiyle barışacakları öne sürülmüştü

25 Aralık 2016 22:49

Futbolcu Arda Turan'la yaklaşık iki ay önce ayrılan Aslıhan Doğan'ın, ortak arkadaşlarının Paris'te düzenlenen düğününe, Turan ile aynı ortama gitmemek için katılmadığı iddia edildi.

Turan ile Doğan'ın ortak dostları Erman Ademoğlu ile Açalya Samyeli Danaoğlu’nun Paris 'te Shangri La Otel’de gerçekleşen düğününde, aynı ortama girip girmeyeceği ve ve konuşup konuşmayacakları merak ediliyordu.Ancak düğüne Turan katılırken, Doğan katılmadı.

Eski sevgililerin düğün vesilesiyle barışacakları öne sürülmüştü. Doğan'ın düğüne katılmaması 'barışmaya niyeti yok' olarak yorumlandı. Doğan'ın nikahın ardından, "Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur." cümlesiyle başlayan Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait sözleri Instagram hesabından paylaşması ise dikkat çekti.

Düğüne katılan Turan, damat Erman Ademoğlu ve arkadaşlarıyla Eyfel Kulesi'nin manzarasıyla poz verdi.

Barcelona'lı futbolcu Turan ile Doğan'ın yaklaşık beş yıllık arkadaşlığı Mayıs 2015’te aşka dönüşmüştü.

İkili yaklaşık üç ay önce ilişkilerine nokta koymuş, Doğan, 29 yaşındaki Turan'ın evindeki eşyalarını alıp İstanbul’a dönmüştü.

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın, Rus model Miranda Shelia ile birlikte olduğu, Shelia'nın İnstagram hesabından paylaştığı bu video ile ortaya çıkmıştı:

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