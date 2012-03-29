BJK eski başkanlarından merhum işadamı Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya, meçhul borçlusunu mahkemeye verdi.

Vatan'dan Cahit Yüce'nin haberine göre, Aslı Üstünkaya ile TJK eski başkanlarından Yasin Ekinci’nin oğlu Volkan Ekinci, geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar vermişti. Davayı açan Volkan Ekinci, eşinin çocukları Rauf Aslan’ı annesi Heves Ekinci’ye göstermediğini iddia etmişti. Bu iddialar konuşulurken Aslı Üstünkaya sürpriz bir kararla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “tespit” davası açtı. Üstünkaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, Finansbank Etiler Şubesi’ndeki hesabından 30 Aralık 2011’de ayrı ayrı 287 bin dolar ile 1 milyon 260 bin TL çektiğini iddia etti.

Çektiği paraları verdiği kişinin, teslim aldığı paraları iade etmediğini öne süren Üstünkaya, mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu borçlunun kimliğine yer vermedi. “Meçhul borçlu”ya “istirdat davası” açmak için delile ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Üstünkaya, mahkemeden, söz konusu bankada yaptığı işlemlerin tespit edilmesi talebinde bulundu. Şu sıralar sosyete de bu parayı kimin çektiği konuşuluyor.

İstirdat davası: İstirdat'ın kelime anlamı “gerialım”dır. İstirdat davası (kime verdiğimizi bildiğimiz, kimliğini açıklamak istemediğimiz, bunun hukuk yoluyla açıklanmasını istediğimiz) geri alamadığımız nakit, çek ya da senet gibi kıymetli bir evrakımızın iadesini sağlamak amacıyla açılır



