Aslı Narin'den "Bir Başkası İçin Ben" sergisi

Aslı Narin'in "Bir Başkası İçin Ben" adlı sergisi KRANK Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor.

KRANK Art Gallery, Aslı Narin'in "Bir Başkası İçin Ben" sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Narin yeni sergisinde insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıklarının resimsel bir kaydını alıyor.

Doğayla ilişki kurmanın yolarını araştıran ve bireyin iç dünyasındaki farklı iklimlerin izini sürme temalarını sıkça işleyen Aslı Narin, son dönem araştırmalarını ilk aşamalarını kozmik farkındalık, bir aradalık, bağlanma ve köklenme konuları çevresinde yaptığı okumalar üzerinden sunuyor.

Aslı Narin, Bir Başkası için Ben adlı sergisinde, eserlerini, adını baskı üretiminde kullanılan cyan mavisi solüsyondan alan, alternatif baskı tekniği Cyanotype ile üretiyor. Ultraviyole ışıkta pozlanma sonucunda oluşan rastlantısal imgeler, sanatçının orman yürüyüşlerinde karşılaştığı birbirine sarılmış ağaç kökleri ve dalların görüntülerini tekrarlıyor.

Narin, iki ayrı baskı serisine (Sinyaller ve Değiş Tokuşlar ve Aşağıda ve Ötede) eşlik eden Bir Arada Var olmanın Kırılganlığı başlıklı video işiyle, insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıkların resimsel bir kaydını alıyor.

Sergi 16 Mayıs'a kadar KRANK Art Gallery'de görülebilecek.