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Aslı Erdoğan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz 5 Eylül'de değerlendirilecek

Aslı Erdoğan, 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı

02 Eylül 2016 19:04

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz 5 Eylül Pazartesi günü değerlendirilecek.

İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği’ne 10 gün önce yapılan itiraza ilişkin hâkimlikle görüşen avukatlar, mahkemenin Pazartesi günü itirazı değerlendireceğini söyledi.

Avukatlardan Cihat Duman, hâkimin, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile itirazları inceleme süresinin 30 güne çıktığını söylediğini aktardı.

 

Ne olmuştu?

 

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesini “örgüt propagandası” suçlamasıyla “geçici” olarak kapattı.

Gazetenin kapatılmasının ardından polis gazetenin Beyoğlu’ndaki binasına baskın yaparak gözaltılar yaptı.

Baskında o esnada haber takibi yapan İMC TV muhabiri Gülfem Karataş ile kameraman Gökhan Çetin’in olduğu 24 gazeteci gözaltına alındı.

Polis baskınında gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi, 18 Ağustos’ta çıkarıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı gün (16 Ağustos) gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı olan Eren Keskin, yayıncı, yazar, gazeteci Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali ile gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazarlarından, yazar Aslı Erdoğan’ın evlerine de polis baskın yaptı.

Mahkeme kararıyla kapatılan, binası basılan, çalışanları gözaltına alındıktan sonra gazetenin binası da mühürlendi.

Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı. Erdoğan’ın avukatları 24 Ağustos’ta tutukluluğuna itiraz etti.

Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.

Gazetenin yayın danışman kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay da 1 Eylül günü “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

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