CHP’li Tanrıkulu: Demokratik ülkelerde Aslı Erdoğan gibi insanlar el üstünde tutulur!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmadan önceki yayın danışmanı, yazar Aslı Erdoğan’ı tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti ve bir saate yakın görüştü. Tanrıkulu, daha sonra yaptığı açıklamada “Demokratik ülkelerde böyle insanlar el üstünde tutulurken bizde bu şekilde muameleye tutulmuş olmasını izah etmeyi de burada tutanlara bırakıyorum” dedi.

Gazeteduvar’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, Erdoğan’ın hukuki durumunu konuştukların söyleyen Tanrıkulu, “Aslı Erdoğan öncelikle herkese selam ve sevgilerini gönderdi” dedi. Erdoğan’ın sona eren tecrit koşullarıyla ilgili “Tecritten koğuşa alınmak nispeten daha iyi” dediğine dikkat çeken Tanrıkulu, yazarın, “Ancak şu da bir gerçek açıklıkla ifade edeyim ben edebiyatçıyım, yazarım. Bunun dışında kalemimden ve düşüncemden başka herhangi bir silahım yok” dediğini söyledi. Düşüncelerini ifade etmeye devam edeceğini de söylediğini kaydeden Tanrıkulu, “Tutuklu da olsam, içeride de olsam düşüncemi yazmam engellenemez” dediğini aktardı.

Tanrıkulu, Aslı Erdoğan’ın “Her koşulda barışı savunmaya devam edeceğini” söylediğini belirtti ve “Bunu insanları sevdiğim için yapıyorum” dediğini ifade etti.

Sağlık durumuyla ilgili Erdoğan’ın daha kötü koşullarda olanlara dikkat çekerek, “Daha kötü koşullarda olanlar var, onlara nazaran benim sağlık durumumu söylemeyi doğru bulmam” dediğini belirtti.

CHP’li Tanrıkulu, Duvar’a şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hukuksal konularda kendisiyle konuştuk. Onun dışında cezaevi hiçbir insanın alışması gerektiği hele hele bir yazarın bulunması gereken bir ortam değil. Yani ikinci dünya savaşından sonra neredeyse tutuklanan gözaltına alınan bir tek edebiyatçı yok. Demokratik ülkelerde böyle insanlar el üstünde tutulurken bizde bu şekilde muameleye tutulmuş olmasını izah etmeyi de burada tutanlara bırakıyorum.”