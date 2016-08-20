15 Temmuz Darbe Girişimi
Aslı Erdoğan'ın tutuklanması sosyal medyada: Darbecilerle mi mücadele ediliyor, düşüncelerle mi?
"Aslı Erdoğan tutuklandı, kitapları kapatın, başka sınav filan yok!"
Türkiye'de edebiyatın önde gelen isimlerinden yazar ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan'ın tutuklanması sosyal medyada da tartışılıyor. Twitter üzerinden Aslı Erdoğan hastag'iyle yapılan paylaşımlarda, "Darbecilerle mi mücadele ediliyor, düşüncelerle mi" sorusu da irdeleniyor.
‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddialarıyla suçlandıktan sonra tutuklanan Aslı Erdoğan'a ilişkin olarak Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
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