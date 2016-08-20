T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Aslı Erdoğan'ın tutuklanması sosyal medyada: Darbecilerle mi mücadele ediliyor, düşüncelerle mi?

"Aslı Erdoğan tutuklandı, kitapları kapatın, başka sınav filan yok!"

20 Ağustos 2016 00:00

Türkiye'de edebiyatın önde gelen isimlerinden yazar ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan'ın tutuklanması sosyal medyada da tartışılıyor. Twitter üzerinden Aslı Erdoğan hastag'iyle yapılan paylaşımlarda, "Darbecilerle mi mücadele ediliyor, düşüncelerle mi" sorusu da irdeleniyor. 

‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Örgüt üyesi olmak’ ve ‘Halkı kışkırtmak’ iddialarıyla suçlandıktan sonra tutuklanan Aslı Erdoğan'a ilişkin olarak Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar şöyle:  

 

 

 

ETİKETLER

Aslı ErdoğanAslı Erdoğan tutuklandıözgür gündem
","articleSection":"15 Temmuz Darbe Girişimi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-08-20T00:00:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/asli-erdoganin-tutuklanmasi-sosyal-medyada-darbecilerle-mi-mucadele-ediliyor-dusuncelerle-mi,355895","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/asli-erdoganin-tutuklanmasi-sosyal-medyada-darbecilerle-mi-mucadele-ediliyor-dusuncelerle-mi,355895"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24