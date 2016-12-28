Aslı Erdoğan'ın annesi: Kızımın sağlık sorunları devam etse de dayanmaya çalışıyor

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Aydostlu, “Kızımın ciddi sağlık sorunları devam etse de cezaevinde dayanmaya çalışıyor. Bu hukuksuz davaya karşı dayanmak zorundayız, başka çaremiz yok” dedi.

Aslı Erdoğan ‘terör örgütü’ suçlamasıyla ile yargılandığı davada 132 gün sonra hakim karşısına çıkacak. Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki saat 09.15’te görülecek duruşmada hakkındaki suçlamalara karşı ilk kez savunma yapacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan ve Dilbilimci Necmiye Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Aslı Erdoğan’ın hikayeci roman anlayışı içerisinde Özgür Gündem gazetesinde köşe yazılarını kaleme aldığı, ‘terör örgütü’ mensubunu sivil vatandaş olarak gösterdiği iddia edilmişti.

Savcılık, suçlamalardan birini düşürmüştü

Erdoğan, “örgüt üyesi olmak” ve “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlaması ile tutuklanmıştı. Erdoğan ile birlikte tutuklanan dilbilimci Alpay’da aynı suçlamalarla cezaevine konuldu. Savcılık, ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlamalarını kaldırmıştı. Erdoğan’a yöneltilen suçlamalara dayanak yapılan yazılarda, sokağa çıkma yasakları, Cizre, Nusaybin, İdil, Şırnak, DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter ve Cizre’deki bodrumlarda Şubat ayında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri ele alınıyor.

"Kızımın sağlık sorunları devam ediyor"

DW Türkçe’ye konuşan Aslı Erdoğan’ın avukatlarından Özcan Kılıç, Erdoğan’ın son haftalarda savunması üzerine yoğunlaştığını ve güçlü bir metin hazırladığını belirtirken, Erdoğan’ın annesi Mine Aydostlu ise, “Kızımın ciddi sağlık sorunları devam etse de cezaevinde dayanmaya çalışıyor. Bu hukuksuz davaya karşı dayanmak zorundayız, başka çaremiz yok” dedi.

Aslı Erdoğan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) hazırlayan 1967 doğumlu Aslı Erdoğan, daha sonra Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak tamamen edebiyata yöneldi.

İlk kitabı 1994’te yayımlanan Erdoğan, 1997’de Deutsche Welle’nin düzenlediği yarışmada “Tahta Kuşlar” adlı öyküsüyle birinci oldu. Dokuz dile çevrilen “Tahta Kuşlar”ın ardından yazdığı “Kırmızı Pelerinli Kent”romanı ile Norveç’teki Gyldendal Yayınları’nın özel serisine seçilen Erdoğan, 2012’de de “Zürih Şehir Yazarı” seçildi.

Bugüne kadar Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, die Welt, der Freitag, die Berliner Literatur Kritik gibi gazete ve dergilerde yapıtları üzerine yüzden fazla makale ve çalışma yayımlanan Aslı Erdoğan’ın eserleri birer ‘çağdaş klasik’ olarak değerlendiriliyor.