Aslı Erdoğan kadın hakları ödülüne layık görüldü

Almanya'nın ünlü feminist kadın dergisi "Emma", 2018 Yılı Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları ödülüne yazar Aslı Erdoğan‘ın layık görüldüğünü bildirdi.

Derginin Köln kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan "Türkiye'de özgürlüğün ikonu" diye nitelendirilerek yazarın "savaşını sözcükler aracılığıyla verdiği" belirtildi.

Emma dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Alice Schwarzer, Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları ödülünün seçici jüri üyeleri arasında yer alıyor.

2008 yılında hayata geçirilen ve bu yıl 11'incisi verilecek ödül, 5 bin euro değerinde. Ödül, 1908-1986 yılları arasında yaşamış olan Fransız yazar, filizof ve feminist Simone de Beauvoir‘ın 110'uncu doğum gününün ertesi günü, 10 Ocak'ta Paris'te Aslı Erdoğan'a takdim edilecek.

Aslı Erdoğan, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer almasından dolayı 2016 yılı Ağustos ayında tutuklanmış, yaklaşık 4,5 ay hapis yattıktan sonra Aralık ayında şartlı olarak tahliye edilmişti. Yazarın yurt dışına çıkış yasağı ise 2017 yılının Haziran ayındaki duruşmada kaldırılmış, ancak pasaportu Eylül ayına kadar kendisine teslim edilmemişti.

Dünya çapında pek çok ödüle layık görülen Aslı Erdoğan, pasaportunun kendisine iade edilmesi sonrasında Eylül ayında Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği ile Osnabrück Belediyesi'nin Erich-Maria-Remarque Barış Ödülü'nü, Ekim ayında da Leipzig Medya Özgürlüğü Ödülü'nü bizzat almıştı.

Yazara daha önce de "düşünce özgürlüğüne yönelik mücadelesi" nedeniyle Theodor Heuss Madalyası, Amsterdam'daki Avrupa Kültür Vakfı tarafından Prenses Margriet Kültür Ödülü, Stuttgart Barış Ödülü ve Avusturya‘nın 2016 yılındaki Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü verilmişti.

DW,KNA/ÇA,BK

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