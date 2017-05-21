Aslı Enver: Yasal hakkımı kullanacağım

Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver hakkında yapılan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Enver, şimdiye kadar kendisi hakkında çıkan haberleri ciddiye almadığını ancak bunun sonunun gelmediğini söylerken “Bugünden itibaren art niyetli olduğuna inandığım ve iftira boyutundaki haberler karşısında her türlü yasal hakkımı kullanacağım” dedi.

Enver ve Boz hakkında medyada ‘aldatma’ üzerine birçok haber çıkmıştı. Takvim gazetesi en son olarak ünlü çiftin ayrılma sebebinin Enver ile Özcan Deniz arasında yaşanan bir ilişki olduğunu iddia etmişti. Aslı Enver, Takvim gazetesinin haberinin doğru olmadığını söylemişti.

Enver, doğru olmayan haberler üzerinde sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

“Günlerdir hakkımda çıkan haberleri üzüntü ve hayretle izliyorum. “Yok artık” dedim, ciddiye almamaya çalıştım ama bu haberler biraz medya manipülasyonuna dönüşmeye başladı ve sonu gelmiyor. Bugün itibariyle asılsız ve art niyetli olduğuna inandığım, iftira boyutundaki haberler karşısında her türlü yasal hakkımı kullanacağımı bildiririm.”