T24 LogoT24 Logo
Magazin

Murat Boz: İhanet etmem teknik olarak mümkün değil

Ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı

21 Mayıs 2017 16:07

Ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı. Boz, ayrılıklarına ihanetin sebep olduğu iddialarını ise yalanladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre şarkıcı Murat Boz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'nın Efsaneler Diyarı The Land of Legends'te bir konser verdi.

Murat Boz, yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişiyi iki saat boyunca eğlendirdi. Konser sonrası soruları yanıtlayan Boz, Aslı Enver'e ihanet ettiği iddialarını yalanladı.

Murat Boz, "İhanet teknik olarak mümkün değil. Biz bu olaydan üç hafta önce ayrılmıştık" diye konuştu.

ETİKETLER

murat bozaslı enverayrılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24