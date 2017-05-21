Murat Boz: İhanet etmem teknik olarak mümkün değil

Ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı. Boz, ayrılıklarına ihanetin sebep olduğu iddialarını ise yalanladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre şarkıcı Murat Boz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'nın Efsaneler Diyarı The Land of Legends'te bir konser verdi.

Murat Boz, yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişiyi iki saat boyunca eğlendirdi. Konser sonrası soruları yanıtlayan Boz, Aslı Enver'e ihanet ettiği iddialarını yalanladı.

Murat Boz, "İhanet teknik olarak mümkün değil. Biz bu olaydan üç hafta önce ayrılmıştık" diye konuştu.