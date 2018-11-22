Aslı Enver ile Murat Boz barıştı

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift dostlarının da devreye girmesi üzerine yeniden görüşmeye başladı.

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikili birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ile Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı.

Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi.