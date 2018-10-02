Aslı Enver: Baştan başlamak istemem

Murat Boz ile barıştıkları iddia edilen İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, "Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem" dedi. L'Officiel Dergisi'ne kapak olan Aslı Enver Murat Boz hakkında ise sessizliğini korudu.

Rol aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle adından söz ettiren 34 yaşındaki oyuncu, ''Başka bir yerde sıfırdan başlamayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem. Çünkü iyisiyle, kötüsüyle gelmiş olduğum bir yol var. Yeni yerde hayatı kurmak şartsa, kimsenin seni tanımadığı ve kafasında seninle ilgili iyi ya da kötü hiçbir yargısının olmadığı bir şehir iyi gelebilir”

Öte yandan Aslı Enver'in geçen aylarda ayrıldığı Murat Boz ile barıştıkları iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.