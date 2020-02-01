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Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı

01 Şubat 2020 22:47

Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa adım atan Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğraf ve videolarıyla ilgili açıklama yaparak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bekiroğlu'nun fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekiroğlu, gerekli işlemleri başlattığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bekiroğlu "Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğrafımı ekleyerek hakkımda olumsuz algı oluşturmak isteyen kötü niyetlilere fırsat vermeyin" ifadelerini kullandı.

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Aslı Bekiroğlu
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