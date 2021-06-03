Aslı Baykal, yeni parti iddialarını yalanladı: CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, siyasete gireceği tartışmalarına ilişkin olarak, yeni parti iddialarını yalanlar nitelikte konuşurken, CHP'nin Türkiye'nin tek ümit kaynağı olduğunu savundu. Baykal, "CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır" dedi.

Sabah yazarı Mahmut Övür, dün Prof. Dr. Aslı Baykal'ın "siyasete gireceği"ne ilişkin kaleme aldığı yazısına Baykal'dan gelen yanıtı paylaştı.

Övür, Baykal'ın şu sözlerini aktardı:

"Yazınız yeni bir oluşum içerisinde yer aldığım yönünde olduğu için bir açıklama yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün kurduğu büyük bir misyon partisidir. Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyet'i kuran partidir. CHP'nin misyonu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız bir devlet olarak yaşatmaktır. Ben kendisini bu büyük ideale adamış bir ailenin, bir babanın kızıyım. Deniz Baykal'ın kızıyım.

Akademik kariyerimin ardından yaşamımın bu anında ve gelecekte bu büyük mirasın sarsılmaz savunucusu olacağımdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Ülkemizin büyük tehditlerle yüz yüze olduğu bir süreçten geçiyoruz.

Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP'dir. Bu nedenle, hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır."

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