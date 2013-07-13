Aslan aşkı öldürüyordu

Güney Afrika’daki Moholoholo Vahşi Yaşamı Rehabilitasyon Merkezi’nde gönüllü çalışan 18 yaşındaki genç kızın aslanı yelesinden öpme girişimi az daha ölümle sonuçlanıyordu.

Güney Afrika’nın Limpompo bölgesindeki Moholoholo Vahşi Yaşamı Rehabilitasyon Merkezi’nde gönüllü çalışan Lauren Fagen'ın aşırı hayvan sevgisi az kalsın hayatına mal oluyordu.

Merkezde temizlik yapan genç kız, 5 yaşındaki erkek aslan Duma'yı yelesinden öpmek için eğildi. Bu sırada huysuzlanan hayvan, talihsiz kızı bacağından tutarak, kafesine çekmeye çalıştı.

18 yaşındaki kızın çığlıklarına koşan çalışanlar, aslanın ağzına süperge sapını sokarak, Lauren Fagen'ı ölümden kurtardı.



'Aslana güvenmekle hata ettim'



Kaldırıldığı Pretoria Hastanesi’nden Amerikan ABC televizyonunun sorularını yanıtlayan Fagen dehşet anlarını şu cümlelerle anlattı: “Hayatımı ya da bacağımı kaybedebilirdim, şu anda yaşıyor olmam bir mucize."

Aslanın saldırmadan önce gayet sevecen davrandığını belirten Fagen, "Ona güvenmekle büyük hata yaptım" itirafında bulundu.



'İlk kez başımıza geliyor'



Moholoholo Vahşi Yaşamı Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Brian Jones 20 yıllık tarihlerinde böyle talihsiz bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi. Jones, merkezlerinde doğada yaşama şansı kalmamış ve zayıf düşmüş hayvanları misafir ettiklerini belirtti.