Aşkın değil, savaşın kalıntısı çıktı

İngiltere’nin Kent şehri yakınıdaki Ramsgate’de yapılan kazılarda bulunan birbirine sarılmış iki iskeletin aşık bir çift değil, aynı savaşta ölmüş iki Sakson askeri olduğu ortaya çıktı.



Bin yıldır bu şekilde yatan askerlerin savaşta birlikte öldükleri ve yan yana gömüldükleri anlaşıldı. Silah arkadaşlarından biri kolunu diğerinin üzerine atmış vaziyette bulunmuşlardı. Bulunduklarında, birbirine aşık bir karı-koca oldukları tahmin edilen iskeletler basında aşkın fotoğrafı olarak çıkmıştı.



İkisi de erkek



Ramsgate’deki 90 dönümlük bir arazide kazılar yapan arkeologlar, iskeletlerin M.S. 410 ile M.S. 1066 yılları arasından kaldığını tahmin ediyorlar. Başlangıçta iskeletleri iki aşık zanneden arkeologlar sonradan fikir değiştirdi. İskeletlerden bir tanesinin erkek olduğunu tespit eden arkeologlar, şimdi diğerinin de erkek olduğunu tahmin ediyorlar.



Canterbury Arkeoloji Vakfı’na bağlı proje yöneticisi Adrian Gollop, yaptıkları bu keşfin çok ender rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Gollop, kemikler üzerinde testler yapmadan cinsiyeti konusunda yüzde yüz emin olamayacaklarını belirtti ancak, büyük ihtimalle birlikte gömülmüş silah arkadaşları olduklarını ifade etti. Gollop, "Bize ipucu verecek birlikte gömülmüş hiçbir eşyaları da yok. Biraz esrarengiz bir durum" diye konuştu.



