Aşkın da bir fiyatı var!

T24-

Milliyet'in haberine göre, İtalya’da yayın yapan Amerikan televizyonu Channel QV’nin, 1250 kişi üzerine yaptığı araştırmada, aşkın da bir fiyatı olduğu ortaya kondu. “Hediye ve Duyguların Ekonomik Değeri” isimli araştırmada, katılımcılara duygularını ifade etmek için ne tür yollar izledikleri, ne tür hediyeleri tercih ettikleri soruldu. Araştırma sonucunda aşkın maddi değerinin 98 ila 140 euro (242-347 TL) arasında değiştiği görüldü. Uzmanlar duygu yoğunluğu arttıkça alınan hediyelerin değerinin de katlandığını söyledi.Araştırma sonuçlarına göre bir kişi karşısındakine “seni düşünüyorum” demek istiyorsa 87 euro (215 TL), “seni seviyorum” demek istiyorsa 98 euro (242 TL), “sana aşığım” demek istiyorsa 140 euro (347 TL) ve “benimle evlenir misin” demek istiyorsa 767 euro (1897 TL) değerinde bir hediye alıyor.Ankete katılanların yüzde 86’sı son bir yıl içerisinde “seni seviyorum”, yüzde 69’u ise “Sana aşığım”ı ifade eden hediyeler aldıklarını söyledi. Tercih edilen hediyelerin yüzde 15’ini kıyafet, yüzde 13’ünü teknolojik aletler veya aksesuarlar, yüzde 10’unu mücevher, yüzde 2’sini ise bir buket çiçek oluşturdu.



