Aşkım Kapışmak 'Kimim Ben' ile D&R'da sevenleriyle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- YAZAR ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı \'Kimim Ben\'in 27 Mart Salı günü D&R Marmara Forum’da gerçekleşecek ilk imza gününde okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek.

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Beni Benimle Aldatır mısın, Küçük Mutluluklar Kitabı, Hangi Anne Hangi Babasınız, Yaşam Kitabı gibi çok okunan kitapların yazarı ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı \'Kimim Ben\'in D&R Marmara Forum’da düzenlenecek ilk imza gününde sevenleriyle buluşuyor. \'Kimim Ben\' sorusuyla bireyi bir anlam arayışına, kişiliğin iç dünyasının bilinmez yönlerinin keşfine sürükleyen Kapışmak, yeni kitabıyla okuyucuyu görünen ve keşfedildiği sanılan suyun görünmeyen derinliklerine taşıyor.

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