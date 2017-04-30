Aşkım Kapışmak: Acun, dört yıldır peşimde

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, Acun Ilıcalı’nın kendisine dört senedir evlilik programı yaptırmak istediğini açıkladı.

İzmit’te Kalbin Anahtarı/Kavram Sohbetleri isimli söyleşide konuşan Kapışmak, şunları söyledi:

“Acun 4 yıldır peşimde. Benimle evlilik programı yapmak istiyor. Ben de ona anlatıyorum. ‘Abi sen bu teklifi yaptığına göre benim anlattıklarımı dinlememişsin’ diyorum. Benim derdim reyting değil. Bazen gündüz kuşaklarıyla ilgili bir yazı yazıyorum. Bilmem ne kuşağının programını yapan kadının kocası, arkadan tehdit mesajları gönderiyor. Yani gerek yok böyle şeylere."