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Kültür-Sanat

Aşkı arıyor herkes son günlerde

Özer Şahin’in aşk üzerine ve aşkı arayanlar için yazdığı ilk romanı ‘Aşk Karnına’ yayınlandı.

12 Şubat 2009 02:00

Özer Şahin’in aşk üzerine ve aşkı arayanlar için yazdığı ilk romanı ‘Aşk Karnına’ yayınlandı.

Spor hocası olan Şahin bu romanyla ve küçük yaşlardan beri yazdığı öykü ve şiirleriyle insanı, insana anlatmaya çalıştığını ifade ediyor.

Aşk karnına

Aşkı arıyor herkes son günlerde

Tiyatro sahnesinde oyun sergiliyoruz hepimiz, kuliste gerçek kişiliklerimiz... Pekâla biz bunu niçin yapıyoruz? Karşımızdakine olmak istediğimiz halimizi yansıtarak, ne
elde edeceğimizi sanıyoruz...

İlk yağmurda üzerimizden akıp gidecek ve meydana çıkacak gerçek rengimiz. Hepimiz tanrıya inanıyor, aslında şeytanı mı seviyoruz?

Peki ülkemiz insanın %80'i zor durumdayken, birbirimizin gerçeklerine niçin tahammülsüzüz.Yalandan nefret ederken, doğrudan niçin bu kadar iğreniyoruz...

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