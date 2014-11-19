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Ekonomi

Erken askerlik yapanın emekliliği öne mi çekilecek?

Emeklilik için prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmiş ve yaşı bekleyen milyonlarca vatandaş, erken emeklilik imkanına askerlik sayesinde kavuşuyor

19 Kasım 2014 12:25

Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, 1 yıl erken emekli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) sisteme göre, işe giriş tarihine göre askerlik borçlanan çalışanlar yaş şartlarını 1 yıl öne çekme imkanına kavuşuyor.

Takvim'de yer alan habere göre, emeklilik için prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmiş ve yaşı bekleyen milyonlarca vatandaş, erken emeklilik imkanına askerlik sayesinde kavuşuyor. Bunun için öncelikle işe giriş tarihiniz önemli. Askerlik borçlanması yaptığınız süre, bu tarihi borçlandığınız zaman kadar geri çekiyor. Böylece emeklilikteki yaş şartınız 1 yıl önceye gelirken, prim şartınız da 75 gün azalıyor.

 

Askerliğin sigorta olunan tarihten önce yapılması gerekiyor

 

Örneğin, 1993 yılında işe giren bir çalışan, borçlanarak bunu 1992'ye çekebilirse, 53 yerine 52 yaşında emekli olabiliyor. Askerlik borçlanmasının yaşı geri çekmesi için, askerliğin sigorta olunan tarihten önce yapılması gerekiyor. Askerliğin tamamının (18 ay) borçlanılması gerekebileceği gibi, bazı durumlarda 1 ay bile borçlanmak yaşı 1 yıl öne çekebiliyor.

 

Miktar belli

 

Burada işe giriş tarihini size gereken kadar geri çekmek için, o kadar süre borçlanmanız yeterli oluyor. Borçlanma miktarı ise brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Şu anda en az borçlanma, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu miktar da 2014 yılı için aylık 362 lira 88 kuruş olarak belirleniyor.

 

Primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor

 

Askerliğini sigortadan sonra yapanların ise yine borçlanma imkanı bulunuyor. Fakat burada yaşı geri çekme durumu olmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor. Yani 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu 1.5 yıl çalışarak doldurmak yerine borçlanırsa 1.5 yıl erken emekli olabiliyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

 

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