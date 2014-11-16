Emekliliğe geçiş yaşı yükseldi



Alman Der Spiegel dergisinin hükümetin emeklilik sigortası raporuna dayandırdığı haberi üst yaş grubunda çalışanların sayısının arttığını ortaya koydu.

2013 yılında 60-64 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin yüzde 50'si serbest ya da sözleşmeli olarak çalışıyordu.

Hükümetin Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine dayandırdığı raporuna göre, 2014'ün ikinci çeyreğinde ise bu oran daha da artarak yüzde 52,6'ya ulaştı. 2000 yılında ise kayıtlara göre 60-64 yaş aralığındaki insanların sadece yüzde 20'si çalışıyordu.

Hükümetin raporunda “Üst yaş grubundakilerin çalışma hayatına katılımı gelecekte daha da artacaktır” denildi.

Emekliliğe geçiş yaşı da yükseldi. 2000 yılında Almanya'da insanlar ortalama 62,3 yıllık yaşam süresinin sonunda emekli olurken günümüzde bu yaş 64,1 olarak tespit edildi.