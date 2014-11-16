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Dünya
Deutsche Welle

Emekliliğe geçiş yaşı yükseldi

Almanya’da 60 ile 64 yaşları arasındaki her iki kişiden biri çalışıyor. 2000 yılında aynı yaşlarda her beş kişiden biri çalışıyordu.

16 Kasım 2014 17:43


Alman Der Spiegel dergisinin hükümetin emeklilik sigortası raporuna dayandırdığı haberi üst yaş grubunda çalışanların sayısının arttığını ortaya koydu.

2013 yılında 60-64 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin yüzde 50'si serbest ya da sözleşmeli olarak çalışıyordu.

Hükümetin Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine dayandırdığı raporuna göre, 2014'ün ikinci çeyreğinde ise bu oran daha da artarak yüzde 52,6'ya ulaştı. 2000 yılında ise kayıtlara göre 60-64 yaş aralığındaki insanların sadece yüzde 20'si çalışıyordu.

Hükümetin raporunda “Üst yaş grubundakilerin çalışma hayatına katılımı gelecekte daha da artacaktır” denildi.

Emekliliğe geçiş yaşı da yükseldi. 2000 yılında Almanya'da insanlar ortalama 62,3 yıllık yaşam süresinin sonunda emekli olurken günümüzde bu yaş 64,1 olarak tespit edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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