250 bin emeklinin maaşına 1 milyar liralık haciz geliyor

Mec­lis Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu'na su­nu­lan Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de yer alan bil­gi­le­re gö­re 250 bin 175 emek­li­nin 1 mil­yar 360 mil­yon liralık bor­cu tak­si­de bağ­lan­dı. An­cak, emek­li­ler bu yı­lın ey­lül ayı­na ka­dar 290 mil­yon 845 bin 487 li­ra öde­ye­bil­di. 230 bin emek­li ise bor­cu­nu öde­mek için hiç mü­ra­ca­at et­me­di.

Emek­li­lik son­ra­sı ça­lış­mak zo­run­da ka­lan ve dev­le­tin yap­tı­ğı ke­sin­ti se­be­biy­le borç­lu çı­kan emek­li­ler 1 milyar li­ra­lık ic­ra kıs­ka­cı­na gir­di. Emek­li­ler bor­cu öde­ye­mez­se ma­aş­la­rı­na ha­ciz uy­gu­la­na­cak.

480 bin emekliye sosyal güvenlik destek primi borcu

Emek­li ol­duk­tan son­ra iş­ye­ri aça­rak ça­lı­şan 480 bin va­tan­da­şın sos­yal gü­ven­lik des­tek pri­mi ile baş­la­rı dert­te. Emek­li­lik son­ra­sı ya­pı­lan yüz­de 15’lik prim ke­sin­ti­sin­den ha­be­ri ol­ma­yan iş­ye­ri sa­hip­le­ri­nin bi­ri­ken borç­la­rı­nın tah­si­li için Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ma­aş­lar­dan ke­sin­ti yap­tı. Ma­aş­lar­dan ya­pı­lan ke­sin­ti­ye iliş­kin şi­ka­yet­ler üze­ri­ne hü­kü­met ge­çen yıl borç ya­pı­lan­dır­ma­sı­na git­ti.

Emekliler maaş haciz riskiyle karşı karşıya

480 bin borç­lu emek­li­den 250 bin 175’i bor­cu­nu ya­pı­lan­dır­dı. 36 tak­si­de bağ­la­nan borç­lar­dan Ağus­tos so­nu iti­ba­riy­le 290 mil­yon 845 lira öden­di. Emek­li maa­şı yet­me­di­ği için iş­ye­ri açan 230 bin va­tan­daş ise borç ya­pı­lan­dır­ma­sı­na baş­vur­ma­dı­ğın­dan ma­aşı­na ha­ciz ris­kiy­le kar­şı kar­şı­ya.

Ya­sal ola­rak emek­li ma­aş­la­rı­na ha­ciz uy­gu­la­na­maz­ken, SGK’­ya olan borç­lar ile na­fa­ka borç­la­rı bu­nun is­tis­na­sı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu ne­den­le prim bor­cu olan emek­li­le­rin 800 ile 900 li­ra ara­sın­da­ki ma­aş­la­rı­na ha­ciz uy­gu­la­na­cak. Borç­lar ma­aş­lar­dan ke­si­le­rek tah­sil edi­le­cek.

36,4 milyar liralık icralık

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in Mec­lis Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu'na ver­di­ği bil­gi­ye gö­re Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun af­la­ra rağ­men 1994 yı­lın­dan bu ya­na tah­sil ede­me­di­ği için ic­ra­ya gön­der­di­ği ala­cak mik­ta­rı ise 36,4 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Sa­de­ce 2014 yı­lı­nın 6 ayın­da ic­ra­ya dü­şen ye­ni ala­cak 4.2 mil­yar TL iken bu­nun 2.3 mil­yar li­ra­sı tah­sil edil­di. Bu yıl ic­ra ta­ki­bi­ne gi­ren si­gor­ta­lı­lar 1.8 mil­yar li­ra­yı öde­ye­me­di­ği için mal­la­rı­na el ko­nu­la­cak.

'Devlet emekliden haraç kesiyor'

İş­çi Me­mur Bağ-Kur Emek­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ham­di Öz, emek­li­ye ay­rı­lan an­cak ay­lı­ğı yet­me­di­ği için es­naf­lık ya­pan SSK, Bağ Kur, Emek­li San­dı­ğı men­sup­la­rı­na yüz­de 15 des­tek pri­mi çı­ka­rıl­ma­sı­nın hak­sız ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Öz, “E­mek­li ay­lı­ğıy­la eve ek­mek gö­tü­re­me­yen va­tan­daş bi­raz pa­ra ka­zan­mak ama­cıy­la işye­ri açı­yor. İş­çi ça­lış­tı­rı­yor, dev­le­te prim ve ver­gi ve­ri­yor. Ay­rı­ca bu va­tan­daş­lar­dan yüz­de 15 ni­ye alı­nır? Bu dev­let ha­ra­cı­dır. Dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de böy­le bir uy­gu­la­ma yo­k” de­di. Emek­li­nin bi­ri­ken borç­la­rı öde­me im­ka­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Öz, “Üç ku­ruş­luk maa­şa ha­ciz koy­mak emek­li­yi iyi­ce mağ­dur eder. Dev­let va­tan­daş­tan ha­raç kes­me­yi bı­rak­ma­lı­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.