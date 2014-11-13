250 bin emeklinin maaşına 1 milyar liralık haciz geliyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan Çalışma Bakanlığı bütçesinde yer alan bilgilere göre 250 bin 175 emeklinin 1 milyar 360 milyon liralık borcu takside bağlandı. Ancak, emekliler bu yılın eylül ayına kadar 290 milyon 845 bin 487 lira ödeyebildi. 230 bin emekli ise borcunu ödemek için hiç müracaat etmedi.
Emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalan ve devletin yaptığı kesinti sebebiyle borçlu çıkan emekliler 1 milyar liralık icra kıskacına girdi. Emekliler borcu ödeyemezse maaşlarına haciz uygulanacak.
480 bin emekliye sosyal güvenlik destek primi borcu
Emekli olduktan sonra işyeri açarak çalışan 480 bin vatandaşın sosyal güvenlik destek primi ile başları dertte. Emeklilik sonrası yapılan yüzde 15’lik prim kesintisinden haberi olmayan işyeri sahiplerinin biriken borçlarının tahsili için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaşlardan kesinti yaptı. Maaşlardan yapılan kesintiye ilişkin şikayetler üzerine hükümet geçen yıl borç yapılandırmasına gitti.
Emekliler maaş haciz riskiyle karşı karşıya
480 bin borçlu emekliden 250 bin 175’i borcunu yapılandırdı. 36 takside bağlanan borçlardan Ağustos sonu itibariyle 290 milyon 845 lira ödendi. Emekli maaşı yetmediği için işyeri açan 230 bin vatandaş ise borç yapılandırmasına başvurmadığından maaşına haciz riskiyle karşı karşıya.
Yasal olarak emekli maaşlarına haciz uygulanamazken, SGK’ya olan borçlar ile nafaka borçları bunun istisnasını oluşturuyor. Bu nedenle prim borcu olan emeklilerin 800 ile 900 lira arasındaki maaşlarına haciz uygulanacak. Borçlar maaşlardan kesilerek tahsil edilecek.
36,4 milyar liralık icralık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na verdiği bilgiye göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aflara rağmen 1994 yılından bu yana tahsil edemediği için icraya gönderdiği alacak miktarı ise 36,4 milyar liraya ulaştı. Sadece 2014 yılının 6 ayında icraya düşen yeni alacak 4.2 milyar TL iken bunun 2.3 milyar lirası tahsil edildi. Bu yıl icra takibine giren sigortalılar 1.8 milyar lirayı ödeyemediği için mallarına el konulacak.
'Devlet emekliden haraç kesiyor'
İşçi Memur Bağ-Kur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz, emekliye ayrılan ancak aylığı yetmediği için esnaflık yapan SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı mensuplarına yüzde 15 destek primi çıkarılmasının haksız olduğunu belirtti. Öz, “Emekli aylığıyla eve ekmek götüremeyen vatandaş biraz para kazanmak amacıyla işyeri açıyor. İşçi çalıştırıyor, devlete prim ve vergi veriyor. Ayrıca bu vatandaşlardan yüzde 15 niye alınır? Bu devlet haracıdır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok” dedi. Emeklinin biriken borçları ödeme imkanın olmadığını söyleyen Öz, “Üç kuruşluk maaşa haciz koymak emekliyi iyice mağdur eder. Devlet vatandaştan haraç kesmeyi bırakmalıdır” ifadelerini kullandı.