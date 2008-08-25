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Sosyal Güvenlik

Askerlik sürem SGK bünyesinde hizmet olarak nasıl değerlendirilir?

25 Ağustos 2008 03:00

Cevap: Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresi borçlanılabilir. Askerlik borçlanması bedeli prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek prime esas kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanır ve bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılır. Bir ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri için ise yeniden müracaat etmek gerekecektir.

Örneğin, onbeş ay (450 gün) askerlik yapmış sigortalının, prime esas asgari kazanç tutarı üzerinden (666 TL) askerlik borçlanması talebinde bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 3 196 TL ( 666 x yüzde 32 = 213x 15= 3 196 TL) olacaktır.

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