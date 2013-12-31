'Askerlerin yeniden yargılanmasının yolunu açalım, açık çek veriyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz sanıklarını da kapsayan ‘yeniden yargılanma’ tartışmalarına ilişkin, “Eğer (AKP) Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın da belirttiği gibi AKP hukuksal bir kumpastan kaygı duyuyorsa, eğer yasal bir düzenlemeyle yeniden yargılanmanın yolunu açmak istiyorsa, açık çek veriyoruz.

Hürriyet’ten Okan Konuralp’in haberine göre, “Getirsinler Meclis’e yasal düzenlemeyi, destekleyeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

Hemen çalışmalara başlayalım

“Bizim ‘Özgürlük ve Demokrasi’ bildirgemizin 9’uncu maddesi ‘Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM), eski Sıkıyönetim Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamıdır. ÖYM’ler siyasi otoritenin emrinde kullanılmakta olan; adaletsizlik dağıtan mahkemelerdir. ÖYM kaldırılmalıdır’ şeklindeydi. Ardından gelen 10’uncu maddede ise ‘1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ÖYM’lerde verilen kararların tamamı, yeniden görüşülmek üzere doğal mahkemelere gönderilmelidir. Yeniden yargılama yolu açılmalıdır’ diyorduk. Bu noktada eğer AKP de bu mahkemelerin yargılamalarında bir haksızlık olduğu yönünde samimiyse hemen çalışmalara başlayalım. Telefonuna ‘sehven’ yükleme yapılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi örneğinde de olduğu gibi bu mahkemelerin yargılamalarında son derece hukuksuz örneklere şahit olduk. AKP doğal yargılama sürecinin bir parçası olmayan ÖYM’lerin kaldırılmasını da hedefleyen, yeniden yargılamanın önünü açan yasal düzenlemeyi hemen TBMM gündemine getirsin. TBMM seçim tatiline girmeden bu çalışmayı tamamlayalım. Biz açık çek veriyoruz, en hızlı şekilde çalışmayı tamamlayayım.

İstanbul mutluluk verdi

İstanbul’da yaşadıklarım bana mutluluk verdi. Yıllarını partiye vermiş partililerimizin tamamı dün (önceki gün) İstanbul’da yaşadığımız tabloyu, CHP’nin ‘80 öncesindeki o görkemli mitinglerine benzetti; o havayı yakaladığımızı söyledi. Bu çok önemli ki ben, bizi karşılayanlardan çok karşı yönden ilerleyen araçlara baktım. Sadece CHP’liler yoktu ve büyük bir kısmı el sallıyor, hatta araçlarından inip alkışlıyorlardı. İstanbul’da karşılaştığım manzarayı 9 şiddetindeki bir depreme benzettim; tabii ki bu deprem iyi bir deprem. Havaalanından alana ulaşmamız 5 saati buldu. Yollarda bizi karşılayanların yarattığı görüntü çok etkileyiciydi. Etkileyici olan bir başka unsur ise bizi alanda bekleyenlerin sabrı. Açıklanandan saatler sonra alana ulaşmamıza rağmen kimsenin ayrılmamış olması, soğuğa rağmen bizi beklemiş olmaları çok güzeldi. Son yaşananlar da halkımızın CHP’ye yönelik ilgisini, sevgisi arttırdı elbette. AKP’ye, yolsuzluğa, rüşvete karşı duyarlı bir tepki var. Ülkemiz yalnız da umutsuz da değil.

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