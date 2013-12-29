'Askerlerin yeniden yargılanması için yasal düzenleme yapabiliriz'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görülmesi talebiyle ilgili olarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önceki gün yaptığı açıklamadaki husus, yargılamalarda hukuka riayet edilip edilmediğine ilişkin endişe ve tepkilerdir. Biz art arda yaptığımız yasal düzenlemelerle yeniden yargılamanın önünü açmıştık. Ancak bu konuda yetki mahkemelerde. İnsanların mağduriyetini önlemek için gerekirse yine yasal düzenleme yaparız, bunun yollarını ararız” dedi.

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir süreden beri dile getirdiği ‘adil yargılama’ konusundaki itirazları dikkate alacak. Bu çerçevede Ergenekon ve Balyoz davalarındaki sanıkların itirazlarını gidermek için yasal düzenleme yapılabileceği açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, buna ilişkin ilk sinyal, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’dan geldi. Elitaş, yaptığı değerlendirmede, daha önceki yargı paketlerinde yeniden yargılamanın yolunu açan düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. Bu düzenlemelerin beklenen sonucu doğurmadığı yolunda eleştiriler olduğunun anımsatılması üzerine Elitaş, şöyle konuştu:

Yolunu açarız

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önceki gün yaptığı açıklamadaki husus, yargılamalarda hukuka riayet edilip edilmediğine ilişkin endişe ve tepkilerdir. Biz art arda yaptığımız yasal düzenlemelerle yeniden yargılamanın önünü açmıştık. Ancak bu konuda yetki mahkemelerde. İnsanların mağduriyetini önlemek için gerekirse yine yasal düzenleme yaparız, bunun yollarını ararız. İzliyoruz, bir savcının şahsi hesaplarla, hukuk dışı yollarla polise yaptıramadığını, jandarmaya yaptırmak istediği ortaya çıkıyor. Ancak jandarma ve ardından da TSK, bu görevin kendilerinde olmadığını ve siyasete karışmayacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Kendi yasalarının verdiği görevin dışında bir görevleri olmadığını anımsattılar. O savcı adeta orduyu göreve çağırmış ve darbe çağrışımı yapılmıştır.”

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