Askerlere cep telefonu serbest olacak

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, erbaş ve erlerin özellikleri Türk Silahlı Kuvvetlerince belirlenmiş ve onaylanmış cep telefonlarıyla belirli saatlerde ve belirlenmiş numaralarla konuşma imkanına kavuşturulacağı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet edilmiş vatan evlatlarının" aileleriyle iletişimini geliştirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek maksadıyla kışlalarda cep telefonlarının belirli koşullar ve saatlerde kullanılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiği belirtildi.



Açıklamada, "Uygulamanın başlamasıyla birlikte erbaş ve erlerimiz özellikleri Türk Silahlı Kuvvetlerince belirlenmiş ve onaylanmış cep telefonlarıyla belirli saatlerde ve belirlenmiş numaralarla aileleriyle konuşma imkanına kavuşacaktır" ifadesine yer verildi.