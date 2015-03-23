Askeri yargıdan emsal niteliğinde başörtüsü kararı

Askeri yargı, TSK’ya mensup yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bir astsubay, askeri lojmandaki evlerine giriş için öğretmen eşi için de 'TSK Akıllı Kart' talep etti. İdare, talep formundaki fotoğrafın başörtülü olması nedeni ile talebi geri çevirerek kartı vermedi. Açılan davada, Milli Savunma Bakanlığı da “çağdaşlık” vurgusu yaptı “dava reddedilsin” dedi. Davaya bakan mahkeme, başörtülü eşe kart verilmesine, düzenlemenin ilgili maddesinin iptaline oy birliği ile karar verdi. Davayı açan avukat Mehmet Erkan Akkuş, emsal nitelikteki kararın yüzbinlerce askerin yanı sıra aileleri için de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, Piyade Başçavuş Hakan Kayabaşı, Ağustos 1999’da orduya girdi. Çeşitli birlik ve garnizonlarda görev yaptı. İstanbul’da görevli olduğu Eylül 2012 yılında ise öğretmenlik yapan Meral B. ile evlendi.

Lojmandaki evine giremedi

Hakan Kayabaşı’nın tayini geçtiğimiz yıl Ankara’ya yapıldı. Kayabaşı çifti Ankara’ya taşındı. Lojman başvurusu yapan Kayabaşı çiftine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Etimesgut Lojmanından bir ev tahsis edildi. Çifti lojmandaki yeni evlerine taşındı. Ancak taşınmadan kısa bir süre sonra Meral Kayabaşı için, lojmanın nizamiyesine giriş-çıkışlarda sorun çıkmaya başladı.

Başvuruya 'ret' yanıtı

Lojmana giriş çıkışlarda personele verilen ‘TSK Akıllı Kart’ın çıkarılması gerekiyordu. Meral Kayabaşı için kart çıkarılması form dolduruldu; 5 Eylül günü idareye talepte bulunuldu. Yanıt, başvurudan 12 gün sonra 1. Kara Havacılık Alayı Meydan Hareket Tabur Komutanlığı’ndan geldi. Gelen yanıtta, kart başvurusu talebi reddedildi. Gerekçe ise, başvuru formunda yer alan fotoğrafın başörtülü olması gösterildi. Bu durumun TSK Akıllı Kart Yönergesine aykırı olduğu belirtildi.

'Hakkaniyete aykırı'

Gelen bu yanıt üzerine Kayabaşı çifti Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) dava açtı. Dava başvuru dilekçesinde Meral Kayabaşı’nın evini kullanamadığına işaret edilerek “TSK Akıllı Kart Yönergesinin ilgili bendi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır” denildi. Dava dilekçesinde iki talep öne çıktı. Bunlardan biri yürütmenin durdurulması diğeri ise yönergedeki ilgili hükmün iptali yönündeydi. Dosyaya bakan AYİM Üçüncü Daire Başkanlığı yürütmenin durdurulması talebini reddetti ancak dava başvurusunu kabul etti.

Bakanlık: Dava reddedilsin

Davalı taraf Milli Savunma Bakanlığı adına gönderilen savunma dilekçesinde ise davanın reddi istendi. Savunma dilekçesinde düzenlemenin açık olduğu; TSK personeli yanı sıra ailelerini de kapsadığına işaret edildi. Savunma dilekçesinde TSK Akıllı Kart Yönergesindeki ilgili düzenlemeye dikkat çekildi. Yönergenin ilgili bendi “Çağdaş olmayan, İnkılap Kanunlarına aykırı, siyasi veya dini bir ideolojiyi belirleyen kılık kıyafetle çekilmiş fotoğraflar kullanılamaz ve yüzün tamamı açık olacak, iki kulak ve alın açıkça görülecektir” şeklinde olduğu belirtildi.

Karar oybirliğiyle alındı

Başsavcılığın da olumsuz görüş bildirdiği dava dosyası ile ilgili mahkeme kararını 26 Şubat günü verdi. Tamamı albaylardan oluşan 5 üyeli daire kararı oybirliği ile aldı. Kararda, Meral Kayabaşı’na kart verilmemesi iptal edildi. Öte yandan, yönergenin ilgili maddesinin de iptal edildiği kararda özetle “Kanun ve yönetmelikle olmayan kısıtlamalar yönerge ile kısıtlanamaz. İptali istenen yönerge TSK personeli olmayan kişileri kapsamaz” denildi. Avukatlık ve yargılama masraflarını da bakanlık üzerine bırakılan karar 20 Mart’ta taraflara tebliğ edildi.

'Emsal niteliğinde bir karar'

Kayabaşı çiftinin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, kararın emsal nitelikte olduğuna vurgu yaptı. “Bu kararla, TSK Akıllı Kart sahibi, ordu evleri, gazinolar, sosyal tesisler ve askeri kışlalara girişte kullanabilecek” diyen Av. Akkuş “Anayasal, hak olan din ve vicdan hürriyetine aykırı, bu işlem ve bu işlemin dayanağı yönerge maddesi iş bu kararla oybirliği ile iptal etti. Bu karar tüm askeri tesisler ve kışlalar ve karargâhlar için emsal niteliğindedir. TSK personeli ve aileleri ile birlikte 1 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor” dedi.