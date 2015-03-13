Anayasa Mahkemesi'nden başörtüsü kararı



Karlsruhe'de bulunan mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden yapılan iki başvuruda başörtüsü yasağının ‘anayasaya uygun olarak sınırlandırılmasına' hükmetti. Kararda tarafsızlık ve okul barışı açısından soyut bir tehdidin başörtüsü yasağına gerekçe oluşturmadığı, yasak için başörtüsünden yola çıkarak ‘yeterli derecede somut bir tehdit' oluşması gerektiği belirtildi.

Almanya'nın en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili kararını cuma günü açıklamaya hazırlanıyordu. Ancak Die Tageszeitung'un haberine göre bilgisayarlarda yaşanan bir hata üzerine karar metni dün internete yansıdı. Anayasa Mahkemesi basın açıklamasının kendilerinden kaynaklanan bir hata nedeniyle kısa bir süreliğine internet sayfasında yer aldığını doğruladı.

Anayasa Mahkemesi 2003 yılında Stuttgartlı öğretmen Fereshta Ludin davasında, yasal temeli olduğu takdirde tedbir olarak başörtüsü yasağı getirilebileceğine hükmetmişti. Bu karar üzerine birçok eyalet yönetimi eğitim yasalarına başörtüsü yasağı koymuştu.

Die Tageszeitung'un haberine göre Anayasa Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yasalarında yer alan bir maddenin de anayasaya uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme, ‘Hrıstiyan ve Batı eğitim ve kültür değerlerinin veya geleneklerinin sunulmasına” öncelik tanınmasını öngören maddenin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kararda, bu maddenin anayasanın dini temelde eşitsizlik oluşmasına engel olma maddesiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, BÖ